Kasım ayı Meclis oturumunda kayyum gerilimi yaşandı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Devlet durup dururken kayyum atamaz. Terörle mücadele noktasında her zaman devletimizin yanında durduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” derken, CHP’li üyeler ise Öcalan’ın Meclis’e çağrılmasını sordu.



Çorum Belediye Meclisinin kasım ayı ilk toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Esenyurt Belediye Başkanının görevden alınarak tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında “Devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gaspıdır” diyerek iktidarı eleştirdi.

CHP'li Meclis Üyesi Nazik Bulut'un "FETÖ’den görev alan belediye başkanların yerine kayyum geldi mi?

Öcalan’ın Meclis’e çağrılmasıyla ilgili fikrinizi öğrenebilir miyiz?" sorusu tansiyonu yükseltti.

Gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz da Başkan Aşgın'a "Çorum Belediyesi’nde DEM Partili grup var mı?" diye sordu. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu ve Güneydoğu illerindeki kayyum atmaları ile ilgili CHP burada DEM Parti’nin sözcüsü değildir. Esenyurt Belediyesi ile ilgili konuşacağız tabi ki. Ahmet Özer ile ilgili ilk deliller 2014’de alınmaya başlamış. Bu kişi, dekanlık yapmış, rektörlük yapmış. Devlet seçimlere girebilirsin demiş. Esenyurtluların oylarıyla seçilmiş. Ahmet Özer gerçekten terör örgütü propagandası yapmaktan mı gözaltına alındı? Esenyurt Türkiye‘nin rantı en çok ilçesi olan ilidir. Kaynakları kesilince, yönetime el koydular."

Yılmaz'dan sonra söz alan Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaynar'ın "Ahmet Özer terör sempatizanıdır. Sizin devlet aklına aklınız yetmez. CHP’nin siyasi zekâsı Devlet beyin siyasi zekâsına yetmez. Genel başkanımızın yanlışı bizim doğrumuzdan ileridir. Ne diyorsa sonuna kadar arkasındayız." sözleri CHP'lileri kızdırdı.