Özer Konteyner genel Müdürü Kemal Bolat mevsim sonuna özel olarak tasarlanan kampanyanın 1 günlük Fırsat kampanyası olduğuna dikkat çekerken Özer konteyner müşterilerinin bir fırsat pazarını değerlendirmelerini ve herkes için çok iyi bir kampanya sunduklarını söyledi.

21 metrekare ebatlında olan özel imalat konteyner'ler a çatı konumlu olmakla birlikte saç panel kapı, 2 adet PVC pencereli v klozet lavoba mutfak dolaplı sandviç panellerle yalıtım donatılıdır. Elektrik tesisatı hazır olan konteynerlerın zemin donatımı Betopan olmakla birlikte laminat görünümlü minofle görselle desteklenmiştir. 9 Kasım Cumartesi gününe özel bu müthiş kampanyada, sınırlı stok konteynerler firmanın Showromun da satışa sunulacaktır. Özer konteyner Satış showroom Ankara yolu Yatsan Radyatör karşısı Ahlatcı Skoda Arkası Zanaatkârlar kooperatifi girişinde hizmet veriyor, müşteriler Randevu ve konum talepleri için 0542 566 57 85 nolu Telefon hattını arayabilecekler.



Firma genel müdürü Kemal Bolat Müşterilerin Konteyner desen için ayrıca bir ücret ödemeyeceklerini Hatırlatarak, güvenli işçiliklerle üretilen konteynerlerin bağ bahçe ofis ve büro için çok iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Öte yandan üretici bir firma olan Özer konteyner showromunda sergilediği farklı ebatlarda ki konteynerler ve dublex çalışma yaşam evlerinde de cazip fiyatlarla müşterilerine hesaplı bir Pazar sunuyor.