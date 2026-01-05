Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sezonun ilk yarısını 36 puanla 6.sırada tamamladı ve umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Kırmızı-siyahlı takım ilk yarıda çıktığı 19 maçta 28 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Arca Çorum FK’nın attığı ve yediği gollerin periyodik dağılımlarında ilginç rakamlar ortaya çıktı. Futbolcuların yaş ortalamasına göre ligin en yaşlı takımı olan Arca Çorum FK, attığı gollerin yarısından çoğunu ilk yarıda, yediği gollerin yarısından fazlasını ise son 15 dakikada yedi.

İLK YARILARDA

17 GOL ATTI

Arca Çorum FK, 19 maçta bulduğu 28 golün tam 17’isini ilk yarılarda kaydetti. İlk 15 dakikalarda 3 gol atan Arca Çorum FK, ilk yarıların son yarım saatinde tam 14 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlı ekip 16 ile 30.dakikalar arasında 7, 31 ve 45.dakikalar arasında da yine 7 gol atma başarısı gösterdi.

İKİNCİ YARI

BAŞLANGIÇLARI

SORUNLU

Arca Çorum FK, gol atma bakımından ikinci yarıların ilk 15 dakikalarında İstanbulspor maçının 57.dakikasında olmak üzere sadece 1 gol bulabildi. 46 ile 60.dakialar arasındaki periyot Arca Çorum FKK’nın en az gol attığı aralık olarak dikkat çekiyor.61 ve 75.dakikalar arasında rakip fileleri 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım, son 15 dakikalarda ise 6 gol kaydetti.

İKİNCİ

YARILARDA

12 GOL YEDİ

Arca Çorum FK, 19 maçta attığı 28 gole karşılık kalesinde ise 20 gol gördü. Çorum ekibi bu gollerin 8’ini ilk yarılarda, 12’isini ise ikinci yarılarda yedi.

İlk 15 dakikalarda sadece 2 gol yiyen Arca Çorum FK, 16 ile 30.dakikalar arasında 4, ilk yarıların son 15 dakikasında ise yine 2 gol yedi.

SON YARIM

SAATLERDE

TAM 9 GOL!

İkinci yarıların ilk 15 dakikalarında kalesinde 3 gol gören Arca Çorum FK, 61 ile 75.dakikalar arasında 4 gol yedi. Son 15 dakikalar ise Arca Çorum FK’nın en çok gol yediği periyot oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 76 ile 90+ aralığında kalesinde tam 5 gol gördü.