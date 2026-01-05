Arca Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya-Belek’te sürdürüyor.

İlk yarı bitiminde 4 günlük iznin ardından Cuma günü devre arası kampına tek idmanla başlayan Arca Çorum FK Cumartesi gününü çift idmanla geçirdi. Sabah salonda kuvvet çalışan kırmızı-siyahlı takım akşam ise sahada taktik içerikli bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni transferler Ahmet Ildız ve Serdar Gürler de kampta yer alıyor.

Arca Çorum FK’nın dünü ise tek idmanla geçirdiği bildirildi.

İkinci yarının ilk maçında, 9 Ocak Cuma günü, Amed Sportif Faaliyetler’le karşılaşacak olan Arca Çorum FK, kamp bitiminde, Perşembe günü Antalya’dan maçın oynanacağı Diyarbakır’a gidecek.