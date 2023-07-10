Yeni sezonda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK’da birinci etap hazırlıkları tamamladı. 2 Temmuz’dan itibaren birinci etap çalışmalarını günde çift idman yaparak Çorum'da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar bugün itibariyle birinci etabı tamamladı. Bülent Üstünel Sahası’nda Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen Çorum’da ki son antrenmanda oyuncuların bir hayli neşeli olduğu gözlendi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda topla yapılan özel çalışmanın ardından sona erdi.

3 GÜN İZİN

Çorum FK’da ikinci etap hazırlıkları 3 günlük izinin ardından 13 Temmuz’da Bolu’da başlayacak. Yeni transferlerin katılması ile birlikte daha tempolu geçmesi beklenen ikinci etap hazırlıkları Bolu Koru Otel’de gerçekleşecek. 8 gün sürecek olan ikinci etap hazırlıkları 21 Temmuz’da sona ererken, 2 günlük izin sonrası 23 Temmuz’da yine Bolu Koru Otel’de üçüncü etap hazırlıkları start alacak.

Kırmızı-Siyahlılar 27 gün sürecek olan ikinci ve üçüncü etap hazırlıklarında 4 hazırlık maçı yaparak Çorum’a dönecek.

