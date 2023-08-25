Tahmini Okuma Süresi: dakika

Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde yapılan töreni Sarı Saltuk Ocağı mensubu Şahin Polat ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy birlikte yürüttü. Erseven, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa sırlandı.

İLHAN CEM ERSEVEN KİMDİR?

1954’de Çorum, Alaca’da doğdu. İlk ve ortaokulu Alaca’da, lise ve yüksek öğrenimiNİ Ankara’da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nden mezun oldu. (1978) Daha sonra A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Bölümü’nde ön lisans yaptı. (1983)

1978’de EBK’da memurluğa, 1980’de de öğretmenliğe başladı. Ankara/Çubuk, Tunceli ve tekrar Ankara’nın içinde birçok okullarda görev yaptı.

MEB-FRTEM (şimdiki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)’de Açık Öğretim Lisesi için televizyon eğitim programlarında senarist, tasarımcı ve yapımcı-yönetmen olarak çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Ankara Yol TV’de yöneticilik ve program (3Can1Cem ve Gözgü) sunuculuğu yaptı. 2005’de emekli oldu.