Semiha-İlhan Aşkın çiftinin kızları Esra ile Döndü-Mehmet Fatsal çiftinin oğulları Seyit’in düğün törenleri Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genç çiftin nikâhlarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, düğüne Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Başkan vekili ve aynı zamanda MHP MKYK üyesi ve Spor Kurulu Başkanı İbrahim Özbay, Yol-İş Sendikası Samsun 2 No’lu Şube Başkanı İbrahim Uzun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan, MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli ve başta tekvando olmak üzere spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

ÇOREM HABER, Aşkın ve Fatsal ailelerini tebrik eder, Esra-Seyit çiftine ömür boyu mutluluklar diler.