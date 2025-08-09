Yıllar sonra il temsilciliği görevine yeniden atandıktan sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İshak Kepçeli, Çorum olarak şampiyona ve seminer olmak üzere her türlü organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çorum’daki tekvando faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Federasyon Başkanı Bahri Tankıkulu da, talebi yeni faaliyet programını belirlerken göz önünde bulunduracaklarını belirtirken, başarılı çalışmalardan dolayı İshak Kepçeli ve antrenörlere teşekkür ederken, “Çorum tekvandosunu yakından takip ediyoruz. Takdire şayan çalışmalar yapıyorsunuz, teşekkür ederim” dedi.