Arca Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona eren Ozan Sol, takımın Bolu ve Düzce kamplarından sonra Çorum’daki antrenmanlarına da katılmıştı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile Cuma günü 30 Haziran 2026’ya kadar olmak üzere sözleşme imzalandı ve lisansı çıkartıldı.

Önceki sezon çapraz bağlarından sakatlandığı için uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan Sol, Arca Çorum FK formasıyla 41 maça çıkarken, 7 gol atıp 6 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, 48 numaralı formayı aldı.