Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çorum’un trafik plaka kodu olan 19’u Hatayspor’dan transfer edilen 25 yaşındaki sol bek Cemali Sertel aldı. Arca Çorum FK’daki dördüncü sezonunu geçiren kaptan Ferhat yine 6 numaralı formayı aldı.

Futbolcuların forma numaraları şöyle: Ahmet Sait (1), Sehic (13), Eren Bilen (24), Hasan Hüseyin (27), Attamah (3), Zargo Toure (5), Ferhat (6), Hasan Ege (7), Atakan Akkaynak (8), Yusuf Erdoğan (10), Semih Akyıldız (11), Pedrinho (14), Arda Hilmi Şengül (15), Samudio (18), Cemali (19), Oğuz (20), Kerem (22), Üzeyir (23), Geraldo (29), Erkan (39), Kenan (42), Taha İbrahim (44), Ozan (48), Kadir (78) Caner (88), Eze (90), Atakan Cangöz (92), Eren Karadağ (99)