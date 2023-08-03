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Tüm Osmancıklılar Birliği Derneği'nce organize edilen gecede Türkiye'nin önde gelen imalat sanayi kollarından tekstil ve hazır giyim sektöründe ilçenin öncü firmaları unutulmadı.

Tüm Osmancıklılar Birlik Derneği Dernek Başkanı Faruk Ağaçbacak, gecede 3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergün, Newtex Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atmaca ve ortakları Gürel Ak, Behlül Akbaba, İrfan Cankara'ya ülke ekonomisi ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Newtex ve ortakları adına konuşma yapan iş insanı Mahmut Atmaca, “Sektörümüzün lider markalarından biri olmak için çalışıyoruz. Bizleri bu ödüle layık gören herkese, çok kıymetli ortaklarımıza, çalışanlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ülkemiz ve Osmancık için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Geceye, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve başkent Ankara’da yaşayan çok sayıda Osmancıklı katıldı.