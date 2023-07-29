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Milletvekili Ahlatcı, belirli periyotlarla her ilçeyi ayrı ayrı ziyaret ederek teşkilat, belediye ve kaymakamlarla istişare toplantıları yapıyor.

Gittiği her ilçenin Kaymakamı, Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatları ile bir araya gelen Ahlatcı, yapılan çalışmalar ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkanlarından ilçelerin talepleri hakkında brifing alan Ahlatcı, kendisine sunulan dosyaları TBMM açıldığı zaman gündeme alacağını söyledi.

“ÇORUM HAKETTİĞİ YATIRIMLARI ALMAYA DEVAM EDECEK”

Sürekli sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini kaydeden Ahlatcı, partilerinin sahada vatandaşlarla iç içe çalışmalar yapmaya önem verdiğine vurgu yaptı.

Ziyaretler ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, vatandaşlar ve ilçelerin taleplerini aldığını ve TBMM açıldığı zaman bu talep ve isteklerin çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.