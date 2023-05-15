Çorum'un ilçeleri arasında Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy çıkan ilçe ise yüzde 79.37 ile Uğurludağ oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na en yüksek oy oranı çıkan ilçe ise 41.66 ile Mecitözü oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre ilçelerde ki oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti.

Alaca yüzde 68.02 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 27.79 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.90 Sinan Oğan ve yüzde 0.28 Muharrem İnce

Bayat yüzde 77.15 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 18.62 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.57 Sinan Oğan ve yüzde 0.67 Muharrem İnce

Merkez yüzde 56.29 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 38.35 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.05 Sinan Oğan ve yüzde 0.31 Muharrem İnce

İskilip yüzde 75.73 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 18.06 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.50 Sinan Oğan ve yüzde 0.71 Muharrem İnce

Kargı yüzde 70.33 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 24.12 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 4.64 Sinan Oğan ve yüzde 0.91 Muharrem İnce

Mecitözü yüzde 56.10 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 41.66 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1.92 Sinan Oğan ve yüzde 0.32 Muharrem İnce

Ortaköy yüzde 55.46 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 41.27 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 2.94 Sinan Oğan ve yüzde 0.32 Muharrem İnce

Osmancık yüzde 67.07 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 26.71 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.57 Sinan Oğan ve yüzde 0.65 Muharrem İnce

Sungurlu yüzde 69.87 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.17 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 4.56 Sinan Oğan ve yüzde 0.40 Muharrem İnce

Boğazkale yüzde 79.10 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 17.36 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.31 Sinan Oğan ve yüzde 0.23 Muharrem İnce

Uğurludağ yüzde 79.37 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 16.68 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.66 Sinan Oğan ve yüzde 0.29 Muharrem İnce

Dodurga yüzde 55.81 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 37.29 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5.94 Sinan Oğan ve yüzde 0.96 Muharrem İnce

Laçin yüzde 69.49 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 26.56 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.27 Sinan Oğan ve yüzde 0.68 Muharrem İnce

Oğuzlar yüzde 67.26 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 28.71 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 3.26 Sinan Oğan ve yüzde 0.78 Muharrem İnce. (Haber Merkezi)