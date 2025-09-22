Geçtiğimiz günlerde Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve TSO Başkanı Günser Şirin Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret ederek, roket ve füze yakıt üretim tesisiyle ilgili dosya sunmuştu.

Bugün de İskilip'te Ahmet Ahlatcı için dikkat çeken pankart hazırlandı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci Ahlatcı'yı İskilip'e yatırım yapmaya davet etti.

Ahmet Ahlatcı Çorum'a kurulacak 2'nci OSB'den 1975 dekar alan istedi.

İkinci OSB için bakanlık onayı beklenirken, Ahlatcı'nın 2'nci OSB'den yer verilmemesi halinde başka alternatiflere yönelmesi bekleniyor.