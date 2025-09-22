Türkiye’nin köklü enerji şirketlerinden Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle iflas etti. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev alan holdingin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

SONUÇSUZ KALDI

1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

2 MİLYAR LİRAYI AŞAN BORÇ YÜKÜ

Holdingin özellikle kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen, 2 milyar lirayı geçen borçlarını çeviremediği kaydedildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.

Mahkeme kararıyla şirketin tasfiye ve gözetim sürecinde görev alması için mali müşavir ve hukukçu kayyımlar görevlendirildi. Kayyumlar, her iki ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuna ilişkin rapor sunacak.