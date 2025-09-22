Dünya liderlerinin buluştuğu BM kürsüsünde Türkiye’yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanının yanında bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Milletvekili Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de güçlü sesi olmaya devam ediyor. Bizler de Çorum adına bu tarihi anlarda kendisine eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Evi önünde coşkulu kalabalığın sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı, “Ortadoğu’da her adım hayatidir” vurgusuyla kritik mesajlarını paylaşırken; Milletvekili Ahlatcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı ve birçok dünya lideriyle yapacağı görüşmelerin, Türkiye’nin küresel ölçekteki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyacağını belirtti.

