U15 Türkiye Güreş Şampiyonalarında ilk gün müsabakaları sonunda finale yükselen Çorumlu güreşçiler Enes Kavlu ve Utku İlbars şampiyon oldu. İlbars ve Kavlu, Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar.

İLBARS’IN 15 GÜNDE İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Rize’de, 52 ilden 142 kulüp ve 643 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda, 52 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. İlbars, Finalde de Niğde Gençlikspor’dan Hüseyin Ağaçcı’yı yenen Utku İlbars Türkiye şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Mert İlbars’ın da kardeşi olan Utku İlbars, Mayıs ayının son haftasında da Balıkesir’de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmuştu.

KAVLU DA TÜM RAKİPLERİNİ DEVİRDİ

Niğde’de, 55 ilden 800 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Mehmet Esenceli U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ise, geçtiğimiz günlerde Belediye İskilipspor’dan Amasya Belediyespor’a transfer olan Çorumlu güreşçi Enes Kavlu, 62 kiloda finale kalmıştı. Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Emirhan İbrahim Doğan mağlup eden Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu.