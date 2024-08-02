Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zehra Genrcel Efe’nin koordinatörü olduğu “Dayanıklı Bir Çevre Yaratmak- Afet sırasında ve sonrasında savunmasız gençler için zihinsel, psikolojik, ve duygusal sağlığı birleştirmek” konulu Erasmus Plus projesi, AB tarafından kabul edildi.

Prof.Dr. Muammer Cengil’in de Hitit Üniversitesi adına Araştırmacı-Eğitmen olduğu 250 bin Euro bütçeli projenin yurt içi ortakları, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Uluslararası Stratejik Yönetim Derneği. Çorum Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mecitözü Halk Eğitimi Müdürlüğü de partnerler. Yurt dışı proje ortakları ise Polonya, Portekiz ve Makedonya’dan.

Projenin amacı ise şöyle belirlendi: “Savaş, orman yangınları, seller ve depremler gibi travmatik felaketlerin, özellikle gençler arasında bireylerin zihinsel ve psikolojik refahını derinden etkilediği bilinmektedir. Erasmus+ Gençlik Programı, travmatik felaketlerin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için proaktif önlemlere ihtiyaç olduğunu kabul emektedir.”

“Bu girişim, uluslararası iş birliğini ve bilgi alışverişini teşvik ederek, yenilikçi yaklaşımları keşfetmeyi, en iyi uygulamaları paylaşmayı ve genç bireylerin dayanıklılık oluşturmasını, zorluklarla başa çıkmasını ve travmatik deneyimlerin ardından istikrar ve refah duygusunu yeniden kazanmasını sağlayan kapsamlı stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.”