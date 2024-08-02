Sincan Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç’ın öncülüğünde, en fazla nüfusa Çorumluların sahip olduğu Sincan’da, seçkin konukların katılımıyla “İskilip Dolması” gecesi düzenlendi. Sincan Belediyesi’ne ait kültür merkezi Dostlar Konağı’nda gerçekleşen buluşmada, Seymen Ekibi’nin gösterileriyle müthiş bir coşku yaşandı.

Çorum Anatolia ve Rüya Catering’in sponsorluğundaki geceye, önceki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah, Ankara’nın iki vali yardımcısı, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çorum’un önceki Garnizon Komutanlarından E. Tuğgeneral Hakan Saraç, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhan, Çevre Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticiler, hastane başhekimi profesörler, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve daha pek çok seçkin şahsiyet katıldı.

Gecede Çorumlu olarak da, önceki dönem Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt, Çevre Bakanlığı Danışmanı Zeki Gül, Ankara’dan iş insanları Fatih Yurdemi, M.Ali Doğan, Alacalı iş insanı Galip Yeşilbaş, Çorum’dan iş insanı Mustafa Özbayram hazır bulundu. İskilip dolmasının kapağını Kaymakam Kılıç açarken, Seymen ekibinin oyunları eşliğinde neşeli bir gece paylaşıldı.