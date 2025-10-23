Çorum’da dergah kullanımına ilişkin yaşanan anlaşmazlık sonrası taraflar birbirini suçlarken, olayın büyümesiyle birlikte yargı süreci de başladı.

21 Ekim Salı günü yaşanan arbedeyle ilgili Çorum Semerkand Gönüllüleri bir açıklama yaptı.

"BASKIN YAPTILAR, KAPILARI KIRDILAR"

Serhendicilerin Semerkant Kültür Merkezi'ne el koyma girişiminde bulunduklarının iddia edildiği açıklamada "Bir gece vakti civar şehirlerden de topladıkları şahıslarla baskın yapmış, kapıları kırmış ve içeriden fotoğraflar paylaşarak taşınmaza el koyduklarını sosyal medyadan ilan etmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine konu mahkemeye intikal etmiştir." denildi.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR GRUP"

21 Ekim 2025 tarihinde avukat ve icra memuru eşliğinde binaya gidildiğini, kararın uygulanmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Lakin gözü dönmüş bir grup ilk andan itibaren icra memuruna ve avukata fiziki müdahale ve sözlü saldırıda bulunmuş, süreç boyunca küfür etmişlerdir. Çorum Senerkand Gönüllüleri Derneği Başkanımız Mustafa Erdem 13 kişi tarafından hunharca darp edilmiştir. Vücudunda çeşitli çatlaklar ve ezikler olan Erdem'in hastanede tedavisi sürmektedir."

Konunun yargıya taşındığının bildirildiği açıklamada Çorum Semerkand Gönüllüleri, "Bu hadisenin başka gerginliklere mahal vermemesi için tüm gönüllülerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İşte o açıklamanın tamamı;