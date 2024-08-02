Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balıklandırma ve bu amaçla üretim faaliyetlerinin daha kontrollü ve etkin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Çorum Merkez ile Alaca, Boğazkale, Sungurlu, Mecitözü, Oğuzlar ve İskilip ilçelerinde bulunan 22 adet baraj ve sulama göletine, Tarım ve Orman Bakanlığı Yedikır Su Ürünleri Üretim tesisinde üretilen 1 milyon 215 bin adet yavru sazan balığının salınımı gerçekleştirildiğini ifade etti.



Balıklandırma faaliyetinin amacına da değinen İl Müdürü Hayrullah Göktekin; “Bu balıklandırma çalışmalarıyla, su kaynaklarımızdaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda baraj ve göllerdeki ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte, yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli şekilde hayatlarını sürdürebilmesi bakımından, su ürünlerine ulaşmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Çorum'daki baraj ve göletlerdeki balık varlığının tehlike altına girmemesi için uyarıda bulunan İl Müdürü Göktekin; “Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması, kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunu, tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiğini, yasak ve kurallara uymanın sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.