Ankara İl Müftülüğü İl Murakıbı Veysel Soysal beraberinde Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Mustafa Ayyıldız ile birlikte İl Müftüsü Yıldırım’ı ziyaret etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kutlama olsun ziyaretinde bulunan misafirlerini makamında ağırladı. Müftü Yıldırım ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken kendilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi