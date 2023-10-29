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MHK, yeni talimat gereği, illerdeki İl Hakem Kurullarının başkanlarını sınavla belirliyor. Her ilden, İl Hakem Kurulu başkanlığı için aday olanlar, psikoteknik testler, yazılı ve yorum kural sınavlarına tabii tutuluyor. Adayların hakemlik kariyerleri ve öğrenim durumları da dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında 50 puan ve üzerinde puan alanlar kendi illeri arasında sıralama yapılarak en yüksek puanı alandan itibaren sıralanarak İl Hakem Kurulu Başkanları belirleniyor. Bu doğrultuda, Çorum'dan İl Hakem Kurulu başkanlığı için mevcut komite başkanı Özcan Genel, eski hakemlerden Mustafa Bıçakçı ve Mahmut Selçok başvuruda bulunup sınavlara tabii tutuldular.

EN YÜKSEK PUANI

ÖZCAN GENEL ALDI

Sınav sonuçları MHK tarafından açıklanırken, Özcan Genel 64,95 puan, Mahmut Selçok 53,925 puan, Mustafa Bıçakçı ise 40,95 puan aldı.

Bu puan sıralamasına göre, Özcan Genel yeniden İl Hakem Kurulu Başkanı oldu. Özcan Genel, önümüzdeki günlerde İl Hakem Kurulu'nu oluşturup MHK'nin onayına sunacak.