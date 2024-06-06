İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediyeler Birliği seçiminde DEM Partili Ahmet Türk’ün kayyumu kınayan açıklamasına tepki gösteren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti.

Ardından gündem dışı söz alarak bir konuşma yapan CHP’li meclis üyesi Veli Uysal ise Belediyeler Birliği seçiminde CHP’nin ortak liste çıkarılsın teklifinde bulunduğunu ancak AKP ve MHP’nin bunu kabul etmediğini belirterek, “Partimiz, gelin Belediyeler Birliği’ni birlikte yönetelim diye teklifte bulundu. Ortak bir yönetim oluşturmak istediler ama AKP ile MHP kabul etmedi” dedi.

Bu konuşmanın üzerine araya giren Başkan Fatih Temur ise AKP ile MHP’nin neden ortak liste teklifini geri çevirdiğini açıklamak yerine Belediyeler Birliği seçiminde terör propagandası yapıldığını öne sürdü.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydeden Veli Uysal ise, toplantıda yaşananları kınadığını, amacının sadece o toplantıda bir birliktelik oluşmamasını dile getirmek istediğini ifade etti.

“TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül ise, “Terörü kim destekliyorsa, nerde gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın Allah her türlü belasını versin. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen ve parti ayrımı yapmadan belediyeler birliği yönetiminde herkesi görev almaya davet eden Ekrem İmamoğlu başkanımızı da buradan kutluyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ