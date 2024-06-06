Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğlen saatlerinde Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrenci velisi ve beraberindeki kişi tarafından zincirle darp edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen Atılgan ve Öztürk, taburcu olarak saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen eğitim sendikaları yönetici ve üyesi eğitimciler saldırganlara tepki göstererek saldırıya uğrayan Atılgan ve Öztürk’e destek ziyaretinde bulundu.



Okul Müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk ziyarette yaşadıklarını anlattı.

“AİLE ARANDI”

Okul Müdürü Atılgan; “Öğrencinin koridorda düştüğünü öğrendikten sonra hemen ambulans çağırdım. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayarak durumu bildirdi ve çocuğun hastaneye gönderileceğini söyledi. Ancak veli gelemeyeceğini belirtti. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa refakatçi olarak verdik ve öğrenciyi hastaneye gönderdik. Öğrencinin tedavisi hastanede yapıldı” dedi.

“ZİNCİRİN UCUNA

KİLİT KOYMUŞLAR”

Öğrencinin velisinin yanında bir kişiyle odasına geldiğini ifade eden Ömer Atılgan, “O arada veli, yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etti. Hizmetli ve güvenlik odadaydı. Onlara da saldıracaklardı. Ben müdahale edince cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Hazırlıklı gelmiş, zincirin ucunda kocaman kilit mevcut. Zincirle bize vurmaya başladı. Biz de kendimizi koruduk. Sonra da kaçtılar. Bizi hastaneye götürdüler, sonra da olay emniyete intikal etti. Burada bulunan bütün sendika temsilcilerine ve sendika üyelerine destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“ZİNCİR İLE BİZE

VURMAYA BAŞLADI"

Hizmetli Mehmet Öztürk ise saldırganın yanında getirdiği zincirle kendisini ve okul müdürünü darp ettiğini belirterek şunları söyledi: “Çocuğun rahatsızlanması üzerine müdür bey ambulans çağırdı ve öğrenci hastaneye gönderildi. Ancak veliyi aradığımızda 'Gelemem' dedi. Bir süre sonra yanında iki kişiyle okulu bastı. Dışarıdaydım, müdür bey ise içeride. Tartışma başladı ve ses dışarıya kadar geliyordu. Müdahale ettik ve o esnada saldırgan zincir çıkartarak bize vurmaya başladı. Müdür beyin kafasında yaralar, dudağı patlamış, parmağı kırık ve burnunda darp izleri vardı. Daha sonra kaçtılar”

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.