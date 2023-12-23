Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal beraberinde TOBB öncülüğünde, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, Çorum İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır ile birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Emniyet Müdürü Pehlivan’a nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür eden TSO Başkanı Başaranhıncal, şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bundan sonra da aynı uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çetin Başaranhıncal; “Sayın Müdürümüze mütevaziliği ve içtenlikle misafirperverliği için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüzde Özel Kalem Müdürümüz ve görev alan, bizleri güler yüzle karşılayan arkadaşlarımıza da nezaketleri için de ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Pehlivan da TSO Başkanı Başaranhıncal ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Çorum için birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.