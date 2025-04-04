Çorum'da plesenta yapışması sonucu acil ameliyata alınan genç kadın, doktorların başarılı operasyonu sonucu ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Türkiye'de belirli sağlık kuruluşlarında yapılan ve nadir görülen ağır bir ameliyatı Çorum'da Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibi başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Çorum'da ikiz bebeklere hamile olan bir kadın, doğum sürecinde yaşadığı plesenta previ ve pareanta denilen rahatsızlık sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türkiye'de özel sağlık kuruluşlarında çok yüksek fiyatlara yapılan ameliyata Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibi katıldı. Saatlerce süren ameliyat sonrası hem ikiz bebekler, hem de anne sağlıklı şekilde kurtarıldı.

PLAKETLİ TEŞEKKÜR

Ameliyat sonrası ayağa kalkan genç anne, operasyonu başarılı şekilde yapan Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibine plaketle teşekkür etti. Genç kadının ailesi de ameliyat sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Editör: HABER MERKEZİ