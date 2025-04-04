Çorumlu öğretmen Taner Sargın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyü sakinlerinden, Eskialibey köyü eski Muhtarı Ömer İpek'in damadı, Küçük Sargın'ın oğlu Taner Sargın, tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesinde vefat etti.

Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Ülkü Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Taner Sargın’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Bayat İlçesinin Kuruçay köyünde toprağa verilecek.