Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ses Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nü renkli etkinliklerle kutladı.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan Kurum Müdürü Esin Kara, otizmin doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında belirginleşen bir farklılık olduğunu vurguladı. Sosyal iletişimde yaşanan güçlüklerin yanı sıra, tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösterdiğini belirten Kara, “Otizmli bireyler toplum tarafından kabul edilmeli ve hayatın her alanında yer alabilmelidir” dedi.

Farkındalık etkinlikleri kapsamında palyaçolar eşliğinde yarışmalar düzenlendi, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, müzik ve danslarla eğlenceli anlar yaşandı. Kutlamalar, özel çocukların mutluluğuna ortak olan öğretmenler, aileler ve misafirlerle birlikte kesilen pasta ile sona erdi.

“Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır!” mesajıyla etkinlik sonlandırıldı.