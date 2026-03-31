Çorum Samsun yolu üzerinde kurulacak olan Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin Mart ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya 2. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeleri Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Alper Zahir, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Kerman, Mustafa Ertürk, TSO Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Bülbül, İl Genel Meclisi Üyeleri Başak Gözde Taşkıran, Veli Uysal, Kenan Genç, Belediye Meclis Üyeleri Elvan Zorlu, Ahmet Kurtbaş, 2. OSB Müdürü Ahmet Bozdemir iştirak etti.

Toplantıda, Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Ekim–Kasım–Aralık dönemine ait denetim raporu görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Çorum OSB’nin 2025 yılına ilişkin yıllık denetim raporu, gelir tablosu, bilanço, kesin hesap ve Yeminli Mali Müşavir raporları değerlendirilerek hesaplar ibra edildi.

Gündemin dikkat çeken başlıklarından biri ise bölge içerisinde uygun bir alana elektrik trafo merkezi kurulması oldu. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve planlamalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerin gerçekleştirdiği yerinde inceleme çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi