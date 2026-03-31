Eğitim Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu’nda bir erkeğin yangın merdivenini kullanarak yurt binasına kolaylıkla girip kadın öğrencileri taciz etmesinin öğrenci yurtlarında süregelen güvenlik zafiyetlerini bir kez daha açık biçimde ortaya koyduğunu bildirdi.

Yaşananları “açık bir sorumluluk ihlali ve ağır bir güvenlik zaafı” olarak değerlendiren Kandemir, yalnızca fiziki güvenlik eksikliğine değil, yönetim anlayışındaki sorunlara da dikkat çekti.

Yurt yönetiminin olay sonrası sorumluluk almak yerine tepki gösteren öğrencileri suçlayıcı bir tutum sergilediğini ve tutanak tehdidiyle baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Kandemir, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yaşanan olayın yalnızca tekil bir güvenlik sorunu olmadığına dikkat çeken Kandemir, Türkiye’de öğrencilerin derinleşen barınma krizi, yetersiz yurt kapasitesi ve denetimsiz özel yurtlar nedeniyle ciddi bir güvencesizlik içinde yaşadığını kaydederek, özellikle kadın öğrenciler açısından bu durumun daha ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yurtların öğrencilerin yalnızca barındığı değil, aynı zamanda kendilerini güvende hissetmeleri gereken yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Kandemir, yaşanan olayın bu temel hakkın ihlal edildiğini açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Öğrenci yurtlarında yaşanan güvenlik sorunlarının münferit olmadığını; denetimsizlik, personel eksikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden yoksun yönetim anlayışının bu tabloyu yarattığını vurgulayan Kandemir, denetimsiz giriş-çıkışlar ve yetersiz güvenlik sistemlerinin öğrencilerin yaşam hakkını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ