Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu işbirliğinde, diksiyon ve etkili konuşma alanında eğitim programı düzenlenecek.

TSO toplantı salonunda yapılacak etkinlik bugün ve yarın 13.00-16.00 saatlerinde şef, seslendirme sanatçısı ve diksiyon eğitmeni Yasin Taze tarafından gerçekleştirilecek.

Eğitim kapsamında katılımcılara; diksiyon, etkili konuşma ve topluluk önünde ifade becerileri konularında uygulamalı bilgiler aktarılacak.

Yetkililer, programa katılmak isteyenlerin TSO’nun resmi internet sitesi üzerinden online işlemler bölümünde yer alan eğitim talep formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

