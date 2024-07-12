30 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına start veren Çorum FK ilk etap hazırlıklarını Çorum'da gerçekleştirdi. 9 Temmuz'da ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar 2 günlük izinin ardından ikinci etap hazırlıklarına bugün Bolu'da başlayacak.

Bolu'da kamp yapılacak otelde saat 16.00'da toplanacak olan Çorum FK ikinci etabın ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu, bugün Bolu'da başlayacak kampa 29 oyuncunun tamamının katılacağını belirtti. Bolu kampı esnasında yapılacak hazırlık maçları sonunda oyuncuların performanslarına göre ayrılıkların yaşanacağının da altını çizdi.

Editör: RIFAT KARA