İkinci el araç satışında Türkiye’nin lideri konumunda bulunan Otokoç 2. El, giderek büyüyen ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi yönünde satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı oluşturmaya yeni şubelerle devam ediyor. Otokoç 2. el’in Gaziantep bayi açılışı, 7 Mayıs 2024 Salı günü Gaziantep’te gerçekleşti. Bayi açılışı vesilesiyle düzenlenen tören, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, 2. El ve Filo Operasyonları İş Birimi Lideri Birkan Çalışkan, Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, 2. El Perakende ve Network Lideri Taylan Filiz, Bayi Sahibi İsmail Kurtul’un yanı sıra, davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.



2024 SONU HEDEFİ 20 BAYİ

İkinci el otomotiv sektörünün uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, öncülük ve güven vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla 96 yıldır sektörde standartları belirleyen Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. elin de sektöründe ilk akla gelen marka olarak konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, “Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat ve online satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla, bugün itibarıyla Türkiye çapında 30 lokasyonda hizmet veriyoruz. Otokoç 2. El olarak araç satın alırken veya satarken tüm süreçlerin en kolay, hızlı ve şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, katma değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de 2023 yılında toplam 8,8 milyon adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci el araç pazarında 2024 yılında 50 bini aşan satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlamanın heyecanı ve enerjisi ile Otokoç Otomotivliler olarak biz de tıpkı Cumhuriyet gibi tüm faaliyetlerimizin merkezine insanı koyuyor; yalnızca şirketimizin değil, sektörümüzün, ülkemizin ve dünyamızın daha iyi özellikler kazanarak gelişmesi ve ilerlemesi için bir asra yakın süredir hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede, Otokoç Otomotiv’in sektöründeki liderlik ve önderlik konumunu daha da pekiştirecek hamlelerimiz ve giderek büyüyen ikinci el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejimiz yönünde, bayilik ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla kıymetli şehrimiz Gaziantep’te attığımız bu adım, Otokoç 2. El çalışanları için olduğu kadar Gaziantep kentine ve halkına da katkı sağlayacak bir sürecin başlangıcı olma özelliği taşıyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve her döneminde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini koruyan Gazi şehrimiz Antep’te bulunmaktan gurur duyuyoruz. Otokoç 2. El Gaziantep bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performans ile yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek. Bu çerçevede, Otokoç 2. El satış kanallarını 2024 sonuna kadar 20, 2026 yıl sonuna kadar 35, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40’a yakın bayiye ulaştırarak her geçen gün daha da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

YAKIN BİR SÜRE İÇİNDE ÇORUM'DA AÇILACAK

Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, “Sektöre iş modelleriyle de liderlik eden ve ilham veren bir şirket olarak, Otokoç 2. El markası altında 2022 yılında oluşturmaya başladığımız bayilik ağımız büyümeye devam ediyor. Otokoç 2. el’in emin ellerde gelişmeye devam ettiğini görmek bizi bir hayli mutlu ediyor. Bu çerçevede bugün itibarıyla tarihi, kültürel değerleri, gastronomisiyle turizm açısından olduğu kadar, beş organize sanayi bölgesi, şehirler arası ve uluslararası bağlantı yolları ile bölgenin en önemli ticaret kentlerinden biri olarak konumlanan Gaziantep’te yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep’in yanı sıra Denizli, Mardin, Hatay, Malatya, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Şanlıurfa illerinde de Otokoç 2. El bayilerimizle hizmet veriyoruz. Yakın bir süre içinde Kocaeli, Tekirdağ, Çorum ve Diyarbakır bayilerimiz de faaliyete geçecek. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Otokoç 2. El olarak bu yıl yüzde 60’ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.