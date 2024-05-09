SMA hastası çocuklara destek amacı ile bir araya gelen ve daha sonra 10 ilde yaşanan asrın felaketinin ardından dernekleşme kararıyla kurulan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.



Kurulduğu günden bugüne ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıp katkı sağlamayı amaçlayan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak gıda yardımı başta olmak üzere kırtasiye ve kıyafet yardımlarında bulunuyor.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, SMA hastalığı ile ilgili de eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak kuruluşumuzun birinci yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde çok sayıda başarılı projeye imza atmanın onuru ve mutluluğuyla önümüzde ki yıllarda da nefes olabilmenin umudunu taşıyoruz. Nefes ailesi kısa sürede yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin yarasına merhem olurken, yüzlerce çocuğun da mutluluğu ve sevinci olmuştur.

Hz. Ali’nin “İnsanlara faydası olmayanları, ölülerden sayın gitsin.” sözünde ki yaşayan ölülerden olmamayı kendine şiar edinen, Necip Fazıl Kısakürek’in “Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.” sözünde ki paylaşmanın lezzetini tadan bir dernek olarak bu kutlu yola hemhal olmaya devam edeceğiz.

Yüreği yalnız iyilik için atan, paylaşmaktan ve bölüşmekten tat alan nefes ailesinin her bir neferine sonsuz şükranlarımızı sunuyor, birlik ve beraberlik içinde nice nice iyiliğe imza atacağımız yıllar diliyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)