Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin en zengin şehirlerinin listesi belli oldu. TÜİK'in il bazında hazırladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2022) verilerine göre Çorum listenin 57. sırasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Kocaeli, ikinci sırasında İstanbul, üçüncü sırasında ise Tekirdağ yer aldı.

VAN SON SIRADA

Listenin 81. sırasında Van, 80. sırasında Ağrı, 79. sırasında ise Şanlıurfa illeri yer aldı. Çorum'un 57. sırada yer aldığı listede komşu şehirlerden Tokat 74, Yozgat 61, Amasya 51, Çankırı ise 30. sırada yer alan şehirler oldu.