Ahlatcı Çorum FK’nın Bandırmaspor’la 3 Mart Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 25.hafta maçının biletleri passolig uygulaması üzerinden satışa sunulurken, iki tribünün ikinci bir karara kadar kapatıldığı açıklandı.

BİLET FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada bilet fiyatları duyurulurken, Bodrum FK maçına göre bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü. Kuzey kale arkası tribün biletleri 50’şer, maraton tribün biletleri 100’er, sol kapalı tribün biletleri 200’er, VİP A-B-D tribün biletleri 300’er, misafir takım tribün biletleri ise 65’şer liradan satışa sunuldu.

KALE ARKASI VE KAPALI SAĞ TRİBÜNE SEYİRCİ ALINMAYACAK

Güney kale arkası ve kapalı sağ tribünlerinin tüm blokları, ikinci bir karara kadar yönetim kurulu ve Spor İl Güvenlik Kurulu kararı ile kapatılmıştır. Kapalı olan tribün kombinelerinin belirtilen tribünlere aktarımı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bu doğrultuda, kapalı güney kale arkası tribün kombineleri kuzey kale arkası tribününe, sağ kapalı tribün kombinelerinin ise sol kapalı tribüne aktarıldığı kaydedildi.