2.Lig Beyaz Grup’ta, 11.hafta maçları yarın oynanacak. Son 2 maçını kaybeden Çorum FK, kendisi ile aynı puana sahip olan Ankaraspor’u konuk edecek.

Evinde aldığı 2-0’lık Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından, geçtiğimiz hafta da İstanbul’dan 2-0’lık Erokspor mağlubiyeti ile dönen Çorum FK, hafta içerisinde ise yine evinde, Erokspor’a penaltılar sonucu 5-4 yenilerek Türkiye Kupası’na veda etti. Son 3 resmi maçını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, Ankaraspor’u yenerek kötü gidişe “dur” demek ve yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Burak Çalık ve Suat Kaya yine takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Ligdeki son 4 maçında 10 puan toplayan ve Türkiye Kupası’nda da hafta içerisinde Pazarspor’u 2-1’lik skorla eleyen Ankaraspor cephesinde ise moraller yüksek. Başkent ekibi, Çorum’dan puan yada puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

16’şar puanlı iki takım arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Selim Özen düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada, Selim Özen’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Emre Doğu ile Batman bölgesinden Mustafa Yüksel yapacak. Şanlıurfa bölgesinden Yusuf Adnan Kendirciler de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

