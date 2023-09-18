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Şampiyon olarak tamamladığı geçen sezon 18 deplasman maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 35 puan toplarken, attığı 24 gole karşılık 11 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım, 18’i geçen sezondan olmak üzere deplasmanda oynadığı son 21 lig maçında 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 44 puan topladı. Bu maçlarda 32 gol atan Çorum FK kalesinde ise 12 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynadığı 21 maçtaki 3 yenilgisini de geçen sezon aldı. Kırmızı-siyahlı takım, 5.haftada Afyonspor’a 2-1, 10.haftada Esenler Erokspor’a 2-0, 16.haftada ise Düzcespor’a 3-1 yenildi.