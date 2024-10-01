AK Parti Kargı İl Genel Meclisi Üyesi ve Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Akpınar, geçtiğimiz yıllarda yapılan parselasyon planlarıyla tarımsal rekreasyon alanı olarak işaretlenen Sarmaşa, Soğuksu, Atçalı ve Türkler Köyü’ndeki arazilerin altyapıları ile ilgili bilgi verdi.

İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı ilk toplantısında konuyla ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu tarafından hazırlanan raporu üyelerin bilgisine sunan Akpınar, 4 köyde oluşturulan toplam 643 tarımsal rekreasyon alanı olarak işaretlenen ve hazine adına tescil edilen taşınmaz malların tamamının 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden açık ihale usulü ile satıldığını dile getirdi.

Akpınar, tarımsal rekreasyon alanı belirlenen Sarmaşa, Soğuksu, Atçalı ve Türkler Köyü’ndeki çalışmalarla ilgili de üyeleri bilgilendirdi.

Buna göre Sarmaşa’da içmesuyu amaçlı sondaj sonucunda yeterli miktarda su bulunduğunu, terfi binası, terfi hattı, elektromotopomp ve dalgıç elektromotopomp gibi gerekli tesislerin bu alanın üzerine yapıldığını ve kanalizasyon şebekesinin yapılmadığını söyleyen Akpınar, sızdırmasız fosseptikten çıkacak atık suyun bertaraf edilmesi için uygun deşarj alanı bulunması halinde yatırım programına alınırsa kanalizasyon şebekesi ile sızdırmaz fosseptik yapılabileceğini bildirdi.

Soğuksu Köyü’nde de kesen kuyu üzerine tesislerin yapılmasının 2024 KÖYDES yatırım programına alındığını ve bu yıl projenin gerçekleşeceğini anlatan Mustafa Kemal Akpınar, Atçalı ve Türkler Köyü’nde ise yeter miktarda su kaynağı bulunamaması nedeni ile içmesuyu ve kanalizasyon şebekesi yapılamadığını, su kaynağının bulunması halinde bunların yapılabileceğini bildirdi.

Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu Başkanı Akpınar, Sarmaşa’da 94, Soğuksu’da 159, Atçalı’da 129 ve Türkler Köyü’ndeki 261 adet tarımsal rekreasyon alanının tamamının satıldığını da ifade etti.

Editör: Haber Merkezi