Çorum’un en büyük köylerinden biri olan Karahacip Köyü’nün 2023 yılında yaşadığı aşırı yağışlar nedeni ile yollarının tamamına yakınının bozulduğunu anlatan Dursun Uzunca bu konuda İl Özel İdaresi’nin gerekli çalışmayı kış girmeden yapmasını istedi.

İl Genel Meclisi’nde Ekim ayı ilk toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan Dursun Uzunca, geçmişte belge olan köyün 6 ay önce büyük bir afet yaşadığını, Özel İdare çalışmaları nedeniyle de yolun altyapısının bozulduğunu anlattı.



Selden dolayı köy içindeki yolların kilittaşının tamamen söküldüğünü anlatan Uzunca; “Burada yollar bir yangın halinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin bile giremeyeceği seviyededir. 20 metre bile sağlam yol yoktur. Bazı bölgelerine traktörle bile gidilemez durumdadır. Çorum Belediyesi’nden yollar için hibe kilittaşı alınmış ancak onların bile nakliyesi yapılamamıştır. Biz siyasetçiler olarak köye gitmekte ve vatandaşa laf anlatmakta zorlanıyoruz. Bizimle ilgilenmiyorsunuz diyorlar. Bu durum insanları zorla göçe zorluyor. O köy için farklı bir çalışma yapmalıyız. Bu konuda kış gelmeden İl Özel İdaresi’nin duyarlı davranmasını talep ediyoruz. Çünkü kış ayları o bölgede oldukça çetin geçiyor.” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da konuyu bildiklerini ve bu konuda 10 gün içinde önemli gelişmeler olacağını kaydetti.

Öte yandan ÇORUM HABER’i ziyaret eden Karahacip Köyü sakinlerinden Muhtar Azası Sami Mandacı da Özel İdare’nin aylardır kendilerini oyaladığını söyledi. Köy Muhtarı Abdullah Bardakçı’nın konuyu sık sık gündeme getirdiğini ancak sonuç alamadığını belirten Mandacı, kış ayları başlamadan yetkililerden yollarının yapılmasını istedi.