Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağında iki gurup arasında bir nedenle kavga çıktı. Kavga anları kameralara yansıdı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Aytekin O.(30) ile Ali Y.(27) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Tugay Göktürk)