Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Dr.İlhan Gürel Caddesi İnci Park civarında önceden husumetli oldukları öğrenilen S.K., F.D. ve B.Ş. ile H.K., İ.B. ve T.K., arasında çıkan kavgada İ.B., tabancayla S.K.’yı bacağından vurdu.

Yaralı S.K., arkadaşları tarafından otomobil ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

F.D. ve B.Ş., bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.