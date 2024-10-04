Alınan bilgiye göre Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile önceden aralarında alacak-verecek meselesi nedeni ile anlaşmazlık bulunan Celal S. ve Efe Y., Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S., başına aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken olay esnasında otomatik tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Celal S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Açılan ateş sonrası saçmaların isabet ettiği park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.

Olaya karışan 3 kişi ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK