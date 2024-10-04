Alınan bilgiye göre Serhat B.(20), gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde bulunan evine gittiği sırada Mandıraevler 17. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Bacağina aldığı bıçak darbesi ile yaralanan genç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüphelinin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK