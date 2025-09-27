Temmuz ve ağustosta yüzde 2’ye yakın gerçekleşen aylık enflasyonun, eylülde yüzde 2,5 ve üzerinde olabileceği tahminleri yapılıyor. Okulların açıldığı ve tatilin ardından harcamaların arttığı bir ay olarak bilinen eylül ayında, genellikle TÜFE’de yükselme eğilimi yaşanıyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da bu hafta ABD’de gerçekleştirdiği "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumda kritik mesajlar verdi.

Fatih Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı ve TCMB’nin; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak adımlarını atacağının altını çizdi.

KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Enflasyon ve politika faizine ilişkin beklentiler bu şekilde gerçekleşirken, dikkatler bir yandan da kredilere çevrildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 19 Eylül ile sona eren haftada en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi hacmi 4,5 milyar lira geriledi ve 1 trilyon 875,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kredi hacminde 4 hafta yükselişin ardından gelen düşüş dikkat çekti.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan teklifler vadeye göre değişmekle birlikte yeni müşteri kampanyaları da dahil edildiğinde 12 ay vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:

* Alternatif Bank: %1,99

* ON Dijital: %3,29

* TEB %3,39

* Getir Finans: %3,49

* QNB: %3,59

* ING: %3,59

* Denizbank: %3,61

150 BİN TL'NİN 12 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük oran dikkate alınırsa 150 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödeme tablosu şöyle:

* Kredi Tutarı: 150 bin TL

* Kredi Oranı: %1,99

* Kredi Vadesi: 12 ay

* Aylık Taksit: 14 bin 700 TL

* Toplam Geri Ödeme: 176 bin 402 TL