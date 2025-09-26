Enpara, QNB’den ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüştü. 2012’den bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com'un tüm ürün ve hesapları, müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Enpara Bank’a taşındı.

90 GÜN BOYUNCA HESAPLARA AKTARILACAK

Devirle birlikte en kritik değişiklik IBAN numaralarında yaşanacak. Halihazırda kullanılan ve “111” kodunu içeren IBAN’lar geçerliliğini yitirirken, tüm müşteriler yeni IBAN numaraları ile işlem yapacak. Banka, kira ödemesi gibi düzenli işlemlerde aksama yaşanmaması için eski IBAN’lara yapılan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını duyurdu.

BAKIM ÇALIŞMASI BU GECE

Enpara’dan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cuma akşamı 23.00 ile ertesi gün sabah 11.00 arasında sistem aktarımı nedeniyle planlı bakım yapılacağı, ayrıca 27 Eylül Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesinti yaşanabileceği belirtildi.

Devir sonrası mobil uygulamada da değişiklik olacak. Mevcut Enpara.com Cep Şubesi’ne giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yönlendirmeyle yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” uygulamasını indirerek kullanmaya devam edecek.

Kredi kartı tarafında ise QNB ve Enpara kartlarını aynı anda kullanan müşteriler için limitler ayrılacak. Bundan böyle iki kartın limitleri birbirinden bağımsız olacak, limit paylaşımı tercihi müşteriye bırakılacak.

Enpara, yeni dönemde de EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz, kredi kartının ise ömür boyu aidatsız olmaya devam edeceğini söyledi.