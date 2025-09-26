2016’da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yeni nesil ehliyetlerle değiştirilme süreci, vatandaşların yoğun talebi nedeniyle birkaç kez uzatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu. Ancak bakanlık bu kez altını çizerek, “Artık yeni bir uzatma olmayacak” açıklamasında bulundu.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine adeta akın ediyor. Özellikle temmuz ayında rekor seviyede başvuru yapıldığı, yalnızca iki günde 236 bin kişinin işlemlerini tamamladığı açıklandı. Halen 2 milyon 167 bin sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediği belirtiliyor.

“SON GÜNLERE BIRAKMAYIN” UYARISI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uzatma kararı alındığında başvurular azalıyor. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

YENİLEME ÜCRETİ 15 TL, GECİKEN BİNLERCE LİRA ÖDEYECEK

Ehliyetini 31 Ekim 2025’e kadar yenileyenler sadece 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra başvuranların B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL ödeme yapması gerekecek.

EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçerliliğini yitirecek. Bu durumda trafikte yakalanan kişiler, geçersiz ehliyet kullanmaktan cezai işlemle karşı karşıya kalacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenilemek isteyenlerin başvuru sırasında yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

-Eski tip sürücü belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

-15 TL başvuru ücreti dekontu

-MERNİS’te kayıtlı açık adres

Başvuru, Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr”, ya da mobil uygulama üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrası PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

EHLİYETİNİZİ YENİLEMEYİ AMAN UNUTMAYIN!

Yaklaşık 2 milyon sürücü halen ehliyetini yenilemedi. Uzatmalarla birlikte verilen süre 31 Ekim 2025’te sona erecek.

Bakanlığın da vurguladığı gibi artık yeni bir erteleme olmayacak. Ehliyetini zamanında yenileyenler sadece 15 TL ödeyecek, sonrasını bekleyenler ise binlerce liralık masrafla karşı karşıya kalacak.