Süper Lig'de ilk sezonunda Avrupa kupaları hedefleyen Arca Çorum FK'da transfer harekatı sürüyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Çorum FK aradığı stoperi İngiltere Premier Lig'de buldu.
Haberde Kırmızı-siyahlıların, milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan takım arkadaşı olan Brezilyalı stoper İgor Julio'yu radarına aldığı belirtildi.
Geçen sezon İngiltere Premier Lig'den düşen West Ham'de kiralık oynayan 28 yaşındaki sambacı için satın alma opsiyonlu kiralık formülü düşünülüyor.
Muhabir: RIFAT KARA