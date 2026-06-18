Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları İstanbul’da büyük bir titizlikle yürütülürken, birçok futbolcunun ismi kırmızı-siyahlı kulüple anılıyor. Bu isimlerden biri de Marsilya, Chelsea, Borissia Dortmund, Valencia gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde top koşturan, Türkiye’de de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi oldu. 33 yaşındaki golcünün Çorum FK ile anlaştığına dair haberler üzerine bir açıklama yapan kulübün sahibi Savaş Balçık, “Batshuayi ile şu ana kadar hiç görüşmedik. Oyuncu kesinlikle gündemimizde yok. Bu tarz iddialar, tamamen menajerlerin kendi oyuncularını parlatmak ve piyasa yapmak için çıkardığı asılsız haberlerden ibarettir” dedi.

Balçık’ın Hırvat stoper Slomcic’in transferini yalanlamaması, deneyimli oyuncunun Arca Çorum FK ile 2+1 yıllığına anlaştığına dair haberlerin doğru olduğu şeklinde yorumlandı.